ANTREMAN öncesi futbolcu ve teknik ekip bir doğum günü pastası hazırlayarak soyunma odasından sahaya çıkan Erman’a sürpriz yaptı. İdman öncesi pasta eşliğinde yeni yaşını kutlayan takım arkadaşları, alkışlar eşliğinde Erman’a pastayı kestirdi. Yapılan sürpriz karşısında takım arkadaşlarına teşekkür eden kutlamakta mutlu olduğunu söyledi.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 12:07