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Erman Toroğlu sert konuştu! "Arda Kardeşler, Alanyaspor'u badem etti!"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşması sonrasında maçın hakemi Arda Kardeşler hakkında flaş sözler sarf etti.

SPOR 06.10.2019, 23:15 06.10.2019, 23:36
Erman Toroğlu sert konuştu!
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SÜPER Lig'in 7. haftasında oynanılan ve Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan karşılaşma sonrası Erman Toroğlu, maçın hakemi Arda Kardeşler hakkında konuştu. 

Toroğlu, konuşmasında Arda Kardeşler için "Alanyaspor'u, Beşiktaş karşısında badem etti" yorumunda bulunurken, "Alanyaspor'u hakem Beşiktaş karşısında badem etti. Arda Kardeşler çok kötü bir maç yönetti." dedi.

"HAKEMİN KARARLARI GALİBİYETİ ETKİLEDİ"

Toroğlu, konuşmasının devamında, "Beşiktaş'ta umut yok, hakemin kararı galibiyeti etkiledi" derken, "Bu Beşiktaş'ta umut yok. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün yokluğunun sıkıntısını yaşayacak. Hakemin kararları galibiyeti etkiledi. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu maçtan sonra zaten konuşmuş." yorumunda bulundu.

#kardeşler #arda #toroğlu #erman #Alanyaspor #beşiktaş
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