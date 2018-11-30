Erken, “Taraftarımızı yarın maça bekliyoruz”  

ALANYA Belediyespor bu hafta evinde grup lideri Beşiktaş’ı konuk edecek. Maç yarın Saat 15.00’de 75. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, “Hedefimiz taraftarımızın desteğiyle bu maçta galip gelmek. Alanya halkını bu önemli maça destek vermeye davet ediyorum. İnşallah bu maçta elimizden gelen gayreti göstererek sahadan zaferle ayrılacağız. Taraftarımız bizi bu maçta yalnız bırakmasınlar. Takımın taraftar desteğine ihtiyacı var.” dedi. Öte yandan Alanya Özel Yedi Bilim Koleji öğrencileri 1. Lig’deki temsilcimiz Alanya Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı’na destek olmak için yarın maç saatinde tribünde hazır bulunacaklar.