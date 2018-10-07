Erken, "Bu sezon hedefimiz şampiyon olmak"

DÜN Saat 15.00'de Atatürk Spor Salonu'nda oynanan zorlu maça Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı.

Sezona sıkı ve disiplinli bir antremanla hazırlanan temsilcimiz, maç öncesi, "Atatürk Spor Salonu'nundan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyoruz" sözünü sergilediği başarılı oyunla yerine getirdi.

BAŞKAN ERKEN, "MAÇ BİZİM DEDİK, BİZİM OLDU"

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Lig'e takım olarak çok iddialı hazırlandıklarını söyledi. Başkan Erken, Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı'nın bölgeyi temsil eden tek takım olduğunu hatırlatarak, takıma sahip çıkılması çağrısında bulundu. Erken,"Dün ev sahipliği yaptığımız mücadelede salona gelerek destek olan tüm spor severlere teşekkür ediyorum. Hedefimiz bu sezon şampiyonluğa oynamak." dedi.

Atatürk Spor Salonu'na gelerek takımı yalnız bırakmayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, maç sonrası oyuncuları tek tek kutladı.