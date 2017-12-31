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Erkan Zengin iddiası

Erkan Zengin’in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi

Erkan Zengin iddiası

Erkan Zengin’in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi

31 Aralık 2017 Pazar 23:12
Erkan Zengin iddiası
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SEZON başında da transferin gözde isimlerinden haline gelen ancak Eskişehirspor’dan ayrılmayan yıldız oyuncu için Süper Lig kulüpleri bir kez daha devreye girdi. Başta Atiker Konyaspor’un yakından ilgilendiği Erkan Zengin’in düzenli olarak forma giyeceği bir takımda yer alarak bu yaz Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda İsveç kadrosunda yer almak istediği öğrenildi. Süper Lig’den Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor’un da listesinde olduğu iddia edilen başarılı oyuncunun transferine, Eskişehirspor yönetiminin de kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntılar sebebiyle onay verebileceği belirtildi. Erkan Zengin bu sezon 1. Lig’de 12 maçta forma giydi ve takımına 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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Erkan ZenginRusya
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