Erhan Kartal imzaladı

TAKIMIN kamp yaptığı Bolu Termal Otel'de Sportif Direktör Gürcan Aday ile birlikte kendisini Adana Demirspor'lu yapan sözleşmeye imzasını atan Erhan Kartal "Geçmiş yıllarda da Adana Demirspor'a transferim söz konusuydu ama kısmet bu sezona oldu. Mavi lacivertli formayı giymek güzel bir duygu. İnşallah bu formayı layıkıyla terletip, camiayı takım arkadaşlarımla beraber hak ettiği yere getiririz" dedi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Alanyaspor'da sadece 4 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarı ise kiralık olarak oynadığı Gaziantep'te 8 maçta oynadı.