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Ergün ve Müftüoğlu'na tebrik yağdı

Tarihi bir geri dönüşe imza atarak finalde Seferihisar'ı 5-4 mağlup eden ve Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonu olan Land Of Legends Theme Park Alanyaspor, sporseverlere büyük bir sevinç yaşattı

Ergün ve Müftüoğlu'na tebrik yağdı

Tarihi bir geri dönüşe imza atarak finalde Seferihisar'ı 5-4 mağlup eden ve Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonu olan Land Of Legends Theme Park Alanyaspor, sporseverlere büyük bir sevinç yaşattı

28 Eylül 2017 Perşembe 11:05
Ergün ve Müftüoğlu'na tebrik yağdı
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ALANYA Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TFF Plaj Futbol Ligi Finalleri'nde şampiyon olan Land Of Legends Theme Park Alanyaspor, 3-0 geriden gelerek 5-4 kazandığı maçın ardından büyük bir sevinç yaşattı. Takımın değişilmez oyuncularından olan ve 5 yıldır Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı kaptanlığını da yapan avukat Ferit Yücel Ergün'e ve Adil Müftüoğlu'na ise çok sayıda tebrik yağdı. Geçtiğimiz yıl finalde kaybettikleri Seferihisar'a karşı muhteşem bir geri dönüşe imza attıklarını söyleyen Ergün, "3-0 geriye düştüğümüzde bile inancımızı kaybetmemiştik. Alanyasporumuz tekrar Türkiye Plaj Ligi şampiyonu. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler" dedi. 

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, twitter hesabından Alanyaspor'u ve Ferit Yücel Ergün'ü tebrik etti. Dim mesajında, "Başarıya abone bir ekip oluşturan Ferit Yücel Ergün ve Alanyaspor'u tebrik ederim" dedi. Türkiye Hokey Federasyonu yöneticilerinden Mahir Oktay da yayınladığı mesajında, "Adil Müftüoğlu ve Ferit Yücel Ergün, başarının tesadüf olmadığının resmi sizsiniz. Bu karede ekip ruhu, başarı, siz ve Alanya var. Teşekkürler" dedi. Yeni Alanya yazarlarından Uğur Veysel Okşar da bir tebrik mesajı yayınlayarak "Plaj futbolu finalinde yine tarihi bir geri dönüş yapan Alanyaspor Plaj Futbol Takımı'nı ve kaptan Ferit Yücel Ergün nezninde herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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