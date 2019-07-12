Eren yuvada kaldı

BU yıl Alanya'yı Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Kestelspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Deneyimli isimleri tek tek takıma kazandıran mavi beyazlılar, son olarak Eren Çek'e imza attırdı. Geçtiğimiz yıl Kestelspor ile Süper Amatör Küme şampiyonluğu yaşayan başarılı futbolcu, yeni sezonda da Kestelspor forması giyecek. Geçen sezon 22 maça çıkan Eren Çek, Kestelspor ile yeniden anlaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur ise "Eren'in geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da takıma katkı yapacağına inanıyorum. Alanyamıza ve kulübümüze hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 22:48