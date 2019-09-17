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Erdoğan, milli sporcular Sümeyye ve Sevilay'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti

SPOR 17.09.2019, 17:31 17.09.2019, 17:33
Erdoğan, milli sporcular Sümeyye ve Sevilay'ı kabul etti
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde milli paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Beştepe’deki kabul yarım saat sürerken, Cumhurbaşkanlığı'ndan kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

#Erdoğan #Milli Sporcu #Sümeyye #sevilay
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