Enver Vural'a doğum günü sürprizi

KUTLAMAYA başkan Hasan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, başkan yardımcısı Muhammet Çetin ve yönetim kurulu üyesi Murat Kayacan katıldı. Pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Vural, sürpriz kutlamadan dolayı yönetici arkadaşlarına teşekkür etti.

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