Engelli yelkende büyük başarı

MERSİN'DE 25 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan Bedensel Engelli Yelken Türkiye Şampiyonası'na Antalya ve Alanya'yı temsilen katılan Alanya Yat ve Yelken Spor Kulübü sporcusu Hüseyin Karadağ, Gençler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu ve Fair Play ödülünü alarak Alanya'nın gururu oldu. Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, "Bizlere bu gururu yaşatan sampiyon sporcumuz ve kıymetli antrenör Cemal Özdiyar'a teşekkür ediyor, her ikisini de kutluyorum. Bu başarıda emeği geçen ve katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanlığı'na, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür eder, desteğini esirgemeyen ailesini canı gönülden tebrik ederim" dedi.