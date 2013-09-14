Engel tanımadılar

Bedensel Engelli Havalı Tabanca Milli Takımı'nın bayanlar kategorisinde yer alan Giresunlu Dünya İkicilikleri bulunan Aysel Özgan ile Hacer Aktaş, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Milli Takım Kampı öncesi Giresun'da çalışmalarını sürdüren Milli Atıcıların Antrenörü Mehmet Aydın, 18 Ekim tarihinde İspanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'ndan birincilik beklediklerini söyledi.

Aydın, "Milli Takımımızın Bedensel Engelli Havalı Tabanca Atışlarında bayan kategorisinde yer alan her iki sporcumuzun da Giresun'dan olması gururumuzdur.Her iki sporcumuzda 15 Eylül'de Ankara'daki Milli Takım kampı öncesi çalışmalarını haftada 4 gün atış yaparak sürdürmektedir.Her iki sporcumuzdan da Avrupa derecesi beklemekteyiz" dedi.

Polonya'da yapılan Dünya Şampiyonasında ikinci olan Türkiye Rekortmeni ve iki defa olimpiyatlara katılma başarısı gösteren Aysel Özgan ise en iyiler içerisinde olmakla birlikte birazda şanslı olmaları halinde Avrupa Şampiyonasından derece ile döneceklerini söyledi.

Antalya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda Dünya İkincisi olan Hacer Aktaş ise engellerin, bedensel engellerde olmadığına dikkat çekti.

2004 yılında atışlara başladığını belirten Aktaş, "Daha önce engelli olduğum için belki hayata küsmüş bir durum içerisindeydim. Bir vesile ile 2004 yılında başladığım Havalı Tabanca Atışlarında yeteneğim ortaya çıktı ve bugün Avrupa Şampiyonalarına hazırlanan Milli Takımın bir sporcusuyum. Bütün engelli vatandaşlarımızın mutlaka bir yetenekleri becerileri olduğuna inanıyorum. Bu yönlerini keşfetmelidirler" ifadelerini kullandı.

Giresun'da hazırlanma koşullarının iyileştirilmesini de isteyen Aktaş, " Giresun'da Atış Antrenörümüz Mehmet Aydın nezaretinde haftada 4 gün atış çalışıyoruz. Milli Kampa katıldığımızda ise elektronik hedeflere atış yapıyoruz. Giresun'da da daha iyi atış poligonumuzun ve şartlarımızın olmasını arzu ederdik" diye konuştu.