Enes Ünal: Burada olduğum için gururluyum

ENES Ünal rakiple alakalı, "Andorra disiplinli bir takım. Kompakt oynamaya çalışan ve futbolun doğrularını gerçekleştirmeye çalışan bir takım" diye konuştu.

Milli Takım'a çağrıldığı için gururlu olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Çok iyi bir yolda ilerliyoruz, bu benim için yolun başlangıcı, hepimiz öyle düşünüyoruz. İnşallah çok daha iyi günlere, çok daha iyi yerlere gideceğiz. Benim için en önemli şey sağlıklı olmak ve hocama sahada oynayabileceğimi göstermek. Milli Takım'a gelirken hiçbir beklentim olmadan geliyorum, oynarsam gurur verici. Çalışmaya, inanmaya devam edeceğim ve şans geldiğinde elimden geleni yapacağım" dedi.