En iyiler bu turnuvada

DÜNYANIN en iyi golfçülerini ağırlayacak olan turnuvada, 10 Eylül'de dünya 1 numarası olan, FedEx Cup şampiyonu Justin Rose da mücadele edecek. Turnuvada son şampiyon Rose ile birlikte dünya sıralamasında ilk 75'te bulunan oyuncular sahaya çıkacak. Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open'da Justin Rose'u ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Rose'un 2012 yılında Turkish Airlines World Golf Cup, geçen yıl da Turkish Airlines Open'ı kazandığını hatırlatan Ağaoğlu, "Justin gerçekten hem Belek'i hem de Türkiye'yi çok sevdi. Geçen yıl Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da kendisine 'fahri elçilik beratı' verdi. Onun Türkiye ile ilgili verdiği olumlu mesajların ülke turizmi ve ülke golfü için önemini biliyoruz" dedi.