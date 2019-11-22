En iyi 11'de 2 Alanyasporlu 

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un yıldız golcüsü Papiss Cisse ve sağ bek Juanfran, Opta verilerine göre Süper Lig'de geride kalan 11 haftanın en iyi ilk 11'ine seçildiler. Bu sezon ligde 11 maçın hepsine ilk 11'de çıkan ve toplamda 984 dakika süre alan Cisse, 9 gollük de performans sergileyerek krallık yarışında zirvede yer aldı. Ligin 6. haftasında oynanan Sivasspor maçında sakatlanan ve sahalardan 6 ay uzak kalacağı belirtilen Alanyaspor'lu Juanfran da, 6 haftada sadece 512 dakika süre almasına rağmen en iyi ilk 11'de kendine yer buldu. Öte yandan, listede Galatasaray'dan Muslera, Ömer Bayram, Fenerbahçe'den Zanka, Beşiktaş'tan Caner Erkin, Trabzonspor'dan Jose Sosa, Malatyaspor'dan Jahovic, Guilherme ve Sivasspor'dan ise Emre Kılınç ve Appindangoye yer aldı.