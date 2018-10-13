En fanatik okul

ÖĞRENCİLERE, spor bilincinin aşılanması amacıyla projeler üreten okul yönetimi, bundan 2 yıl önce başlattığı ‘tuttuğun takımın formasıyla gelebilirsin’ uygulamasını başarıyla sürdürüyor. Öğrenciler, okul aile birliği ve öğretmenler kurulunun belirlediği okul forması dışında tuttukları takımın formalarını giyerek okullarına geliyor, derslerine katılım sağlıyor. Öğrencilere aynı zamanda öğretmenleri de eşlik ediyor. Formanın yanı sıra, takım atkılarını takan, hatta yüzlerini bir taraftar gibi tuttukları takımın renklerine boyayan öğrenciler, uygulamadan da oldukça memnun görünüyor. Okulda, kıyafetin dışında zilsiz eğitim uygulaması da yapılıyor. 2015 yılında başlatılan ve öğrencilerin zamanı yönetebilme becerilerini geliştirebilme ve sorumluluk bilincini kazanabilmeyi amaçlayan uygulamayla birlikte, okul zili sadece eğitim ve öğretim yılının başında sadece bir kez çalıyor. Eğitim yılının başlamasından ardın da öğrenciler, sezon boyunca okullarına ders zili çalmadan giriyor, teneffüs saatleri geldiğinde ise öğretmenleri koordinesinde dışarıya çıkıyor. Teneffüs bitişinde de saatlerini kontrol eden öğrenciler, tekrar derslerine giriyor.