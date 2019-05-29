En değerli kulüpler listesinde Türk takımları: Fenerbahçe listeden düştü, Galatasaray sonunculuğa geriledi

RAPORDA, futbol kulüplerinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki, kârlılık, yayın hakları, sosyal medyadaki popülerlikleri, stadyumlarının değeri ve sportif potansiyeli gibi faktörleri üzerinden 'Girişim değeri' hesaplandı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 32 takımın sıralandığı listede, Galatasaray değerinde yüzde 26 kayıp yaşayarak, listeye sonuncu sıradan girdi. Raporda Galatasaray'daki kaybın, kısmen kulübün üstlendiği harcamalar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklandığı vurgulandı. Beşiktaş ise yıllık değerinde yaşadığı yüzde 15'lik artışla 23'üncü sırayı aldı.