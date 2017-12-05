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En değerli genç futbolcular listesinde 4 Türk

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre, bonservis bedeli en yüksek genç futbolcular arasında; Enes Ünal, Emre Mor, Cengiz Ünder ve Levin Öztunalı yer aldı

En değerli genç futbolcular listesinde 4 Türk

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre, bonservis bedeli en yüksek genç futbolcular arasında; Enes Ünal, Emre Mor, Cengiz Ünder ve Levin Öztunalı yer aldı

05 Aralık 2017 Salı 17:31
En değerli genç futbolcular listesinde 4 Türk
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ULUSLARARASI Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı İspanya, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa liglerinde forma giyen en değerli 21 yaş altı 100 oyuncunun yer aldığı listede ilk sırayı, PSG'nin 18 yaşındaki genç yıldızı Mbappe aldı.En değerli futbolcular listesinde Tottenhamlı İngiliz futbolcu Dele Alli 180,2 milyon euroluk değeriyle ikinci, Manchester City'nin Alman oyuncusu Leroy Sane ise 124,5 milyon euroluk bonservis bedeliyle üçüncü oldu.LİSTEDE 4 TÜRK OYUNCU VAR

Listede, dört Türk futbolcuya da yer verildi. Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, sezon başından bu yana yüzde 25 değer kaybetmesine rağmen 21,3 milyon euroluk piyasa bedeliyle listede 48'inci sırada yer alarak en değerli Türk oyuncu oldu.

ENES ÜNAL 6. SIRADA YER ALDI

Villarreal'in Levante'ye kiraladığı milli golcü Enes Ünal 18,6 milyon euroluk bonservis bedeliyle listede 61'inci olurken, Mainz 05'te forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Levin Öztunalı 11,6 milyon euro ile 88'inci, Celta Vigolu Emre Mor ise 10,9 milyon euroyla 96'ncı sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaAlmanyaCengiz ÜnderEnes ÜnalSpor
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