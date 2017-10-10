'En acı maçımız Alanya maçıydı'

USTA, ligin başında olduklarını belirterek "Ligdeki 7 maça baktığımızda bizim en acı kaybımız Alanyaspor maçıdır. İstanbul'da oynadığımız 3 maçta da berabere kaldık. Bu maçlardan galibiyetle ayrılabilirdik ama önümüzde uzun bir yolculuk var. İnanıyorum ki bu takım bu sene iyi işlere imza atacak" dedi.

