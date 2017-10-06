Emre'ye sürpriz kutlama

ANTRENMANDAN sonra tesislerde düzenlenen kutlamaya teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kendisi için hazırlanan ve üzerinde Alanyaspor logosu yer alan doğum günü pastasının mumlarını söndüren Akbaba, daha sonra pastayı keserek tebrikleri kabul etti. Akbaba'ya ilk dilimi ise Taha Yalçıner yedirdi.

