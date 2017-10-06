Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.034
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7217
EURO
4.2375
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
banner468

Emre'ye sürpriz kutlama

Aytemiz Alanyaspor'un takım kaptanı Emre Akbaba'nın 25'inci doğum günü kutlandı

Emre'ye sürpriz kutlama

Aytemiz Alanyaspor'un takım kaptanı Emre Akbaba'nın 25'inci doğum günü kutlandı

06 Ekim 2017 Cuma 23:10
Emre'ye sürpriz kutlama
banner404

ANTRENMANDAN sonra tesislerde düzenlenen kutlamaya teknik heyet ve futbolcular katıldı. Kendisi için hazırlanan ve üzerinde Alanyaspor logosu yer alan doğum günü pastasının mumlarını söndüren Akbaba, daha sonra pastayı keserek tebrikleri kabul etti. Akbaba'ya ilk dilimi ise Taha Yalçıner yedirdi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EmreSürpriz Kutlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Love fazladan antrenman yapıyor
Love fazladan antrenman yapıyor
TUR 2017'de geri sayım başladı
TUR 2017'de geri sayım başladı
Carrasso'dan 'Türkiye' itirafı!
Carrasso'dan 'Türkiye' itirafı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim