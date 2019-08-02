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Emre Mor'un bonservis bedeli ortaya çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor ile özel olarak ilgilenecek. Oyuncuya tesislere yakın bir yerden ev tutulacak, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları için yardımcı olunacak. Sarı kırmızılı ekip Emre Mor'dan memnun kalması halinde 6 milyon euro ödeyerek oyunun bonservisini alabilecek.

SPOR 02.08.2019, 10:43 Melike Temir
Emre Mor'un bonservis bedeli ortaya çıktı!
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SON yıllarda saha dışındaki disiplinsiz tavırları ile kariyeri düşüş ivmesine geçen Emre Mor'un üzerinde artık Fatih Terim'in eli olacak.

ÖZEL HAYAT VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KONTROLLÜ OLACAK

Transfer sürecinde "Geçmişten ders aldım. Artık futbolumla ve saha içinde yaptıklarımla konuşulmak istiyorum" diyen 22 yaşındaki oyuncu için sıkı kararlar alındı. Terim'in transferini sağladığı Emre Mor'a öncelikle tesislere yakın bir daire tutulacak. Özel yaşamı, beslenme programı ve her şeyi yakın takipte olacak. Sosyal medya paylaşımlarında da Florya ekibinin yardımını alacak.

"İNANILMAZ BİR YETENEK"

Akşam'da yer alan habere göre; Bütün bu önlemler alınırken Emre Mor'un eski hocası Kasper Hjulmand, "Emre Mor her ligde oynayabilir. İnanılmaz bir yetenek. Yapması gereken, kendisini daha iyi tanımak. Duygusal davranmamalı ve hayatında en çok futbolu düşünmeli" açıklamasında bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar, Celta Vigo'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Sezon sonunda kulüp oyuncudan memnun kalırsa, 6 milyon euro daha ödeyerek Emre'nin bonservisini alabilecek. Teknik Direktör Fatih Terim, genç futbolcunun potansiyelinden faydalanmak istiyor. Emre Mor, geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla La Liga'da çıktığı 10 maçta takımına gol ya da asist katkısı yapamamıştı.

#Emre Mor #bonservis bedeli #Galatasaray teknik direktörü #Fatih Terim #celta vigo #Galatasaray
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