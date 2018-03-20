Emre Mor şoku! Twitter'dan duyurdu...

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı’nın 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart’ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan milli futbolcu Emre Mor kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Celta Vigo forması giyen Emre Mor, “Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. TFF’nin Emre Mor’un durumuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunması ve konuyla ilgili duyuruyu Emre’nin Twitter hesabından yapması dikkat çekti.
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