Emre Mor için şok sözler: Taraftarla fotoğraf çektirmek istemedi

CELTA Vigo'da geçen sezon kadro dışı bırakılan ve yeni sezon öncesi Galatasaray'a kiralanan Emre Mor için İspanya'da yayın yapan Eldesmarque'de ilginç bir haber yayınlandı. Yayınlanan haberde ligin ikinci yarısından Celta Vigo'nun başına geçen Teknik Direktör Fran Escriba'nın genç futbolcuyla yola devam etmek istediği ancak Emre Mor'un tavırları nedeniyle bu isteğinin gerçekleşmediği belirtildi. Emre Mor'un idmanlara geç gelmesi ve özellikle sezon öncesi taraftara açık idmanlar sonrası fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların isteklerini reddetmesi Escriba'nın fikrini değiştiren en önemli gelişmelerden olduğu söylendi.

TARAFTARIN FOTOĞRAF İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRMİŞ

Escriba'nın kendisinden faydalanmak istediği, yeteneklerinden faydalanarak kendisine şans vermek istediği Emre Mor'un antrenmanlara geç geldiği belirtildi. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 22 yaşındaki futbolcunun seyirciye açık bir idmanın sonunda taraftarların fotoğraf çekme isteklerini geri çevirdiğine dikkat çekildi. Milliyet'ye yer alan habere göre; Emre Mor'un imza ve fotoğraf çekilmesinden bir kaç dakika sonrasında yorulduğu belirtildi. Hatta Mor'un güvenlik görevlilerinden daha fazla fotoğraf çekilmemesini istediği belirtildi. Mor ile ilgili haberde, "Galatasaray'a imza atmasıyla, en azından bir yıllığına, Celta'daki talihsiz dönemi de sona ermiş oldu. Sportif nedenlerin ötesinde Celta'da başarısızlık yaşayan bu yetenekli futbolcuya iyi şanslar dilemek geriye kaldı" ifadeleri kullanıldı.