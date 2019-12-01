Emre Mor: Bana yapılan %100 penaltı!
Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Emre Mor açıklamalarda bulundu.
SPOR 01.12.2019, 23:44
SARI kırmızılı futbolcu kendisine penaltı yapıldığını belirterek, "Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu. Şiddettin önemi yok, dengemi kaybettim ve düştüm. VAR bu pozisyonlar için var, niye VAR'a gitmedi, anlamadım" dedi.
Emre Mor, 3 puanı hak eden taraf olduklarını da ifade ederek, "İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalarda elimden geleni yaptım. Etkili olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
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