Emre İtalya'ya uçuyor

EMRE Akbaba'nın da yer aldığı A2 Milli Futbol Takımı, 25 Mart Çarşamba günü İtalya ile deplasmanda oynayacağı Challenge Trophy turnuvası için dün İstanbul'da toplandı. Teknik Direktör Müfit Erkasap yönetimindeki milliler, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak A2 Milli Takımı bugün öğle saatlerinde İtalya'ya gidecek. Aday kadro şu futbolculardan oluşuyor:
Abdülaziz Demircan, Musa Çağıran (Kardemir Karabükspor), Hayrullah Mert Akyüz (Adanaspor), Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak (Eskişehirspor), Ümit Kurt (Sivasspor), Mustafa Akbaş, Salih Dursun, Soner Aydoğdu (Trabzonspor), Atınç Nukan, Kerim Frei Koyunlu, Cenk Tosun (Beşiktaş), Eren Albayrak (Çaykur Rizespor), Emre Akbaba (Alanyaspor), Emre Çolak (Galatasaray), Ömer Ali Şahiner (Torku Konyaspor), Ömer Bayram (Kayserispor).
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Son Güncelleme: 24.03.2015 11:39