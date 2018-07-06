Emre Güral Alanyaspor'da

SPOR Toto Süper Lig hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nda sürdüren Aytemiz Alanyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar iç transferde Taha Yalçıner, Ufuk Ceylan, dış transferde ise Eskişehirspor'dan Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak, İspanyol ekip Rayo Vallecano'dan Wanderson Baiano ve Yunan ekibi PAOK'tan Djalma Campos'u transfer eden turuncu yeşilli yönetim, bu akşam saatlerinde ise Antalyaspor'dan Emre Güral'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Güral tanıdığımız ve bildiğimiz bir oyuncu. Kendisi ile 2 yıllık sözleşme imzalıyoruz. İnşallah sakatlıksız ve kazasız bir sezon geçirir. Camiamıza hayırlı olsun" dedi. İlk sözleri "Buraya başarılı olmaya geldim" olan Emre Güral ise, "Alanyaspor bildiğim, tanıdığım ve yakından takip ettiğim bir takımdı. Burada çok sıcak karşılandım. İnşallah takım arkadaşlarıma da yarın katılacağım. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 22:08