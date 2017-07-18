Emre Fenerbahçe yolunda

SÜPER Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un yıldız ismi Emre Akbaba'nın adı şimdi de Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Orta sahada revizyona gidecek olan Fenerbahçe'nin yerli bir futbolcu transfer edeceği ve bu ismin Alanyaspor futbolcusu Emre Akbaba olduğu iddia edildi. Adı daha önce Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'la da anılan yıldız oyuncudan bu konuda bir açıklama gelmezken, sarı lacivertli yöneticilerin bonservis bedeli ödememek için turuncu yeşilli yönetime futbolcu takası yapmayı önereceği belirtildi. Geçtiğimiz yılki performansı ile A Milli Takıma da davet edilen Emre Akbaba'nın, büyük bir kulüpte oynamayı hayal ettiği biliniyor. Turuncu yeşilli formayı 2. Lig'den beri başarıyla terleten Emre, geçen sezon Süper Lig'de 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

