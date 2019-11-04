Emre'den rakibine küfür! Güntekin Onay açıkladı

SÜPER Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe'yi geçiren maçta Emre Belözoğlu ile Aymen Abdennour arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu pozisyonda Emre Belözoğlu'nun rakibine İngilizce küfür ettiği belirtildi. Yayıncı kuruluş moderatörlerinden Güntekin Onay, karşılaşma sonrası yayımlanan programda, Emre Belözoğlu'nun rakibine küfür ettiğini söyledi.

"İNGİLİZCE KÜFÜR ETTİ"

Güntekin Onay yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım, Emre Belözoğlu'nun Aymen Abdennour'a İngilizce küfür ettiğini söylüyorlar. Emre, rakibine kendini abartılı şekilde yere attığı gerekçesiyle kızıyor ancak bunu söylememesi lazım. Arkadaşlarımız, RTÜK kuralları gereği bunu yayınlayamadıklarını söylüyorlar." dedi.