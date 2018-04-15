Emre'den olay hareket! Arda...

SPOR Toto Süper Lig'in 29. haftasında lideri belirleyecek maçta Galatasaray, Türk Telekom'da Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Kıran kırana geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, Başakşehir'de Emre Belözoğlu gördüğü sarı kart sonrası adeta çılgına döndü.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Adebayor bir pozison sonrasında yerde kalırken, hakem devam kararı verdi. Bu karara çok sinirlenen Emre Belözoğlu, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e çok sert tepki gösterdi.

Bu tepkinin ardından sarı kartla cezalandırılan Belözoğlu, el işaretiyle "Yaz bunları" şeklinde bir hareket yaptı.

Öte yandan Emre'nin gördüğü sarı karta itirazda bulunan Arda Turan da sarı kartla cezalandırıldı.