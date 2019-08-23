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Emre Can Kömürspor'da

Bir dönem Alanyaspor forması da giyen genç futbolcu Emre Can Coşkun, TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu

SPOR 23.08.2019, 19:08 23.08.2019, 19:10 Enes Subaşı
Emre Can Kömürspor'da
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TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı lacivertli takım, Adanaspor forması giyen savunma oyuncusu Emre Can Coşkun'u transfer etti. Coşkun, Kömürspor ile resmi sözleşme imzalayarak Kızılcahamam kampına katıldı. Batı Trakya Türklerispor altyapısında yetişen ve 2013 yılında Galatasaray'da profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı takımın yanı sıra Alanyaspor, Denizlispor, Giresunspor, Göztepe ve Adanaspor'da top koşturdu. Emre Can, TFF 1. Lig'de 66 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da 14 mücadelede sahaya çıktı. 

#Zonguldak #kömürspor #Emre Can #Alanyaspor
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