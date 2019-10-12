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Emre Belözoğlu şoku!

Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'dan kötü haber geldi.

SPOR 12.10.2019, 18:55
Emre Belözoğlu şoku!
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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu’nda Arnavutluk ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu’nun, Fransa karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Arnavutluk maçında aldığı darbe sonucu sol kaburgasında kırık oluşan Emre Belözoğlu, Pazartesi günü oynanacak kritik Fransa maçında görev alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle sabahki idmanda yer alamayan Emre Belözoğlu’nun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

Emre Belözoğlu, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Bu arada kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetleri artan Efecan Karaca ile sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı antrenmanlara katılmayan Abdulkadir Parmak’ın tedavileri sürüyor.

#Emre #belözoğlu
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