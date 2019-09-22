Emre Belözoğlu: Şampiyonlukla veda etmek istiyorum

FENERBAHÇE kaptanı Emre Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Neslican Tay'ı da anarak, ""Neslican kardeşimizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun. Hayatta her şey gelip geçiyor, biz de bir gün öleceğiz ama rengi ne olursa olsun herkese mücadele etmenin değerini gösterdi. Yakınlarına Allah sabır versin, herkese örnek bir duruş gösterdi. Mekanı cennet olsun."

"Düz koşu bile yapmadan..."

"2 haftadır ağrılarım var. Hocamız bugün şans verdi. 13-14 gündür düz koşu bile yapmadan dün 5'e 2'ye katıldım takımla. Şampiyonluk maçları bunlar. Zor kazanılan maçlar ileride daha değerli hale geliyor."

"Lider karakterde futbolcu olabilirim ama..."

"Maçı daha önce koparabilirdik. Oyun biraz değerlendi, Ankaragücü de gol atabilirdi. Bizim için sıkıntılı bir süreçti ama kazanmayı bildik. Bu tür maçları daha önce koparabilmek için daha önce skor üretmeliyiz. Kaliteli oyuncularımız olsa da bugün bunu başaramadık. Sahaya çıktığımda herkes gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Lider karakterde futbolcu olabilirim ama herkes kadar mücadele ediyorum. Başakşehir'de 4 yılım geçti ama arkasında taraftarı olan bir camiada farkı hissediyorsunuz, önemli bir itici gücümüz var."

"Şampiyonlukla veda etmek istiyorum..."

"Bugün ben olurum yarın başkası olur, ne olursa olsun destek olsun taraftarımız. Ben de iyi başladım ama önemli olan sonunu iyi getirebilmek. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum ama en önemli gücümüz camianın büyüklüğü ve taraftarımız. Böyle devam etsinler."

