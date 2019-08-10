Emre Belözoğlu Ozan Tufan'ın peşini bırakmıyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da başladı. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Yine 3 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10 Ağustos Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile bir hazırlık maçı yapacak. Fenerbahçe ligin ilk karşılaşmasında ise 19 Ağustos'ta Gazişehir'i Kadıköy'de ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin bugün idmanındaki fotoğraflarda dikkat çeken detay yine Emre Belözoğlu-Ozan Tufan diyaloğu oldu. Belözoğlu, son Cagliari maçında genç futbolcuyu attığı gole rağmen pozisyon hatası yaptığı gerekçesiyle uyarmıştı. İki oyuncu arasında ilk yarının son anlarında yaşananlar çok konuşulmuştu. Sarı lacivertli ekibin bugünkü idmanında da Emre ve Ozan birlikte çalıştı. Belözoğlu, Ozan'a tecrübelerini aktarırken genç futbolcu da ağabeyinin tavsiyelerini dinledi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz de takımdan ayrı düz koşu yaptı.

