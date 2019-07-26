Emre Belözoğlu, Hertha Berlin maçı sonrası rakibini kovaladı

Fenerbahçe'nin oynadığı 4. hazırlık maçı olan ve Hertha Berlin'e 2-1 yenildiği maç sonrası gerginlik yaşandı. Sarı lacivertli ekibin yeni transferi Emre Belözoğlu, maç içinde tartıştığı Hertha Berlinli futbolcu Torunarigha'yı maç sonrası tünele kadar kovaladı.

Emre Belözoğlu, Hertha Berlin maçı sonrası rakibini kovaladı
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FENERBAHÇE'NİN Avusturya Kampı'nda Almanya'nın Hertha Berlin takımına karşı oynadığı ve 2-1 yenildiği maç sonrası olaylar çıktı. Emre Belözoğlu'nun, maç içerisinde çok sert fauller yapan Hertha Berlinli Torunarigha'yı tünele kadar kovaladı ve içeri girmek istedi.

TÜNELDE ARBEDE

Emre Belözoğlu'nun, rakibi Torunarigha'yı tünele kadar kovaladığı ve içeri girmek istediği öğrenildi. Ara ara gerginliklerin yaşandığı mücadelede maç düdüğü ile birlikte tünelde arbede meydana geldi. Karşılaşmanın son bölümlerinde Emre Belözoğlu ve Hertha Berlinli oyuncu Torunarigha arasında çıkan tartışma maç sonuna uzandı. Maç sonrası öfkesini kontrol edemeyen Emre Belözoğlu, tünelde rakibi Torunarigha'nın peşinden gitti. Bu sırada iki teknik heyet arasında arbede çıktı. Çıkan olayları, polis yatıştırdı.

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