Emre Belözoğlu dün gece frikikten nefis yazdı

AVRUPA Liginde deplasmanda Braga ile karşılaşan Başakşehir rakibine 2-1 yenildi.
Maçta ise en çok Emre Belözoğlu'un frikiği konuşuldu.
Uzak mesafeden vuruşunu yapan Emre Belözoğlu topu ağlarla buluşturdu.
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