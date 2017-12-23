Emre Belözoğlu bütün takıma kıyak yaptı

MADİPOL Başakşehir'in başarılı oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, yılbaşı öncesinde tüm takım arkadaşlarına jest yaptı.

Kadrodaki oyunculara ve eşlerine, üzerlerinde aile fertlerinin isimlerinin baş harflerinin yer aldığı çanta hediye eden Belözoğlu'na takım arkadaşları teşekkür etti. Emre, dün yapılan antrenman öncesinde arkadaşlarına hediyelerini verdi.