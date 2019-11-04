Emre Belözoğlu: Böyle maçlarda golleri atacaksınız!

SÜPER Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’a deplasmanda 1-0 mağlup olurken Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Emre, “Bakıldığında ligin son sırasındaki Kayserispor… Onlar da ligde kalma adına böylesine büyük takımlarla oynayacakları maçları hedef görürler kendilerine. İyi başladık, ilk yarıyı 2-0 önde kapatabilirdik. Böyle maçlarda golleri atacaksınız!” dedi.

Emre Belözoğlu, “Golleri atamadığınızda her geçen dakika böyle şehir takımlarına özgüven verir. İkinci yarıda oyunu forse ettik. Onlar da geçiş oyunlarıyla gol atmaya çalıştılar. Ligin daha başları diyebiliriz. Puanlar yakın. Bizim için avantajlı hafta olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Yakalanan fırsatların altını çizen deneyimli oyuncu, “Bu tarz maçları bir an önce koparmak gerekir. Bizim için bir ders oldu bu maç… Cümlelerden çok sahada konuşmamız gerek. Bu pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Maçın özeti gibi… Üzgünüz. Bunu telafi edecek zamanımız var” diye konuştu.