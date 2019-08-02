Emre Belözoğlu: Böyle maçlar bizi yukarı taşır
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu takımdaki son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
SPOR 02.08.2019, 11:15 Toygar Dim
HAZIRLIK maçlarında alınan skorların önemi olmadığını belirten Belözoğlu, "Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarı taşır. Daha mücadeleci yapar. Üstelik sonuçlar oyuncuları hırslandırır." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcu belindeki rahatsızlık nedeniyle maçlarda süre alamadığını ancak önemli bir durumunun olmadığını kaydetti.
Alınan mağlubiyetlere rağmen turnuvanın faydalı geçtiğini ifade eden Emre, "Skorların hiçbir önemi yok. Bu tip maçlar takımı sertleştirir, yukarı taşır. Daha mücadeleci yapar. Üstelik sonuçlar oyuncuları hırslandırır. Lige iyi başlayacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.
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