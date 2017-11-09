Emre Akbaba'ya transfer yasak

BUNA göre, turuncu yeşilli yönetimin milli takıma seçilen başarılı oyuncuyla ilgili gelecek olan transfer tekliflerine devre arasına kadar kapıları kapattığı öne sürüldü. Ara transfer döneminde Emre’ye teklif gelmesi durumunda kulüp menfaatleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapacak olan Alanyaspor yönetiminin, Emre Akbaba'yı kolay kolay bir yere göndermeyeceği öğrenildi. 25 yaşındaki yıldız futbolcuya sezon başında Trabzonspor talip olmuş, Alanyaspor’un bu oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı iddia edilmişti. Bu sezon 5 gol, 3 asistle oynayan başarılı oyuncunun milli takıma seçilmesi de piyasasını oldukça yükseltti.

