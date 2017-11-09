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Emre Akbaba'ya transfer yasak

Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, adı hemen her gün büyük bir takımla anılan Emre Akbaba için transfer yasağı getirdiği iddia edildi

Emre Akbaba'ya transfer yasak

Aytemiz Alanyaspor yönetiminin, adı hemen her gün büyük bir takımla anılan Emre Akbaba için transfer yasağı getirdiği iddia edildi

09 Kasım 2017 Perşembe 23:51
Emre Akbaba'ya transfer yasak
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BUNA göre, turuncu yeşilli yönetimin milli takıma seçilen başarılı oyuncuyla ilgili gelecek olan transfer tekliflerine devre arasına kadar kapıları kapattığı öne sürüldü. Ara transfer döneminde Emre’ye teklif gelmesi durumunda kulüp menfaatleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapacak olan Alanyaspor yönetiminin, Emre Akbaba'yı kolay kolay bir yere göndermeyeceği öğrenildi. 25 yaşındaki yıldız futbolcuya sezon başında Trabzonspor talip olmuş, Alanyaspor’un bu oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı iddia edilmişti. Bu sezon 5 gol, 3 asistle oynayan başarılı oyuncunun milli takıma seçilmesi de piyasasını oldukça yükseltti. 
 

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Son Güncelleme: 09.11.2017 23:54
Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaAytemiz Alanyaspor
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