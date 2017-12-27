Emre Akbaba'nın tatil keyfi

AYTEMİZ Alanyaspor'un her yıl üstüne koyarak giden yıldızı Emre Akbaba'nın hemen hergün farklı bir takıma transfer olduğu iddia edilse de, milli oyuncu eşi Yasemin Akbaba ile Tayland tatilinin tadını çıkarıyor. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Emre, sergilediği 5 gol, 5 asistlik performansla dikkat çekmeyi başardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından Milli Takım'a da davet edilen ve ilk maçında gol atmayı başaran milli yıldız, eşiyle birlikte Tayland'ın Phuket Adası'nda keyifli bir tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından bol bol tatil fotoğrafı da paylaşan Emre'nin yine Galatasaray'a transferi konusunda anlaşma sağlandığı öne sürüldü. 4 Ocak'ta başlayacak olan 2. Transfer Tescil Dönemi'nin beklenildiği ve Aytemiz Alanyasporlu yıldızın sarı kırmızılılara 3 milyon Euro karşılığında transfer olacağı iddia ediliyor.