'Emre Akbaba'nın 'sünneti' problem oldu'

ANTALYASPOR'DA Futbol Direktörlüğü görevini üstlendiği dönemde genç oyuncuyu Fransa’dan getiren Sedat Karabük, Koza TV’de ekranlara gelen Kale Çizgisi programında Koray Geçgel’e konuştu. Emre Akbaba’nın yeteneklerinin yanı sıra karakterinin de güçlü olduğunu ifade eden Karabük, yıldız futbolcunun çıkışının 1 sene geciktiğini söyledi.

Emre Akbaba ile ilgili olarak bilinmeyenleri aktaran Karabük, şu ifadelere yer verdi:

"Emre Akbaba’nın Antalya’ya gelişi sadece benim değil, 4 tane daha hocanın sayesinde oldu. Yardımcı hocaları, Fransa’ya seçmelere gönderdim. 5 tane isim belirlediler. 5 ismi antrenmana alıp denedik, bunlardan birisi de Emre Akbaba’ydı. Kendisini beğendik ve kadromuza kattık. Bonservis de verilmedi. Emre Akbaba’yı seçer seçmez kampa aldık, sadece onu götürmüştük. Emre Akbaba’nın çıkışı 1 yıl gecikti. A Takım ile kampa götürdüğümüzde bir rahatsızlığı çıktı. Sünnetinden dolayı bir sıkıntı olmuş. Sebebini Avusturya’da bulamadılar. 1 sene daha önce yıldızı parlayabilirdi ama yine de formunu yakaladı. Emre Akbaba forma şansı bulamayıp Alanyaspor’a gitti. Antalyaspor’da da oynayabilirdi. Alanyaspor’da rahat bir ortam yakaladı. Taraftarın ona sahip çıkmasıyla kendisini daha rahat hissetmiş olabilir. Teknik direktör faktörü de çok önemli. Antalyaspor’da oynayamadığı için kimseyi suçlayamayız. Ancak Türk futboluna Emre Akbaba’yı armağan ettiğimiz için gururluyuz” diye belirtti.