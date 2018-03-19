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Emre Akbaba Milli Takım'da kampa girdi

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba'nın ikinci kez davet edildiği A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanarak ilk çalışmasını yaptı

Emre Akbaba Milli Takım'da kampa girdi

Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Emre Akbaba'nın ikinci kez davet edildiği A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanarak ilk çalışmasını yaptı

19 Mart 2018 Pazartesi 23:40
Emre Akbaba Milli Takım'da kampa girdi
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A MİLLİ Futbol Takımı, Antalya'da 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanarak ilk çalışmasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelen millilerin, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdiği belirtildi.

Aday kadroda bulunan ve dün kulüplerinin maçında forma giyen futbolcuların, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı, diğer oyuncuların ise antrenmanda dar alan oyunları üzerinde durduğu kaydedildi.

Milli takım, hazırlıklarını yarın Riva'daki tesislerde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Son Güncelleme: 19.03.2018 23:52
Anahtar Kelimeler:
Rivaİstanbulİrlanda CumhuriyetiA Milli Futbol Takımı
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