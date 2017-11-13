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Emre Akbaba milli maçta coşturdu

Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, bu akşam oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı terletti

Emre Akbaba milli maçta coşturdu

Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba, bu akşam oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı terletti

13 Kasım 2017 Pazartesi 23:53
Emre Akbaba milli maçta coşturdu
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MÜCADELEYE yedek başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 60'da Kenan Kahraman'ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girer girmez pozisyona giren Emre Akbaba, Cenk Tosun'un yaptığı asistle ilk kez formasını giydiği A Milli Futbol Takımı'nda ilk oynadığı dakikada gol atarak tarihe geçti. Uzatmalarla birlikte 34 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, sergilediği güzel futbolla beğeni topladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun güvenini de boşa çıkarmayan Emre Akbaba, "İlk milli maçımda ilk golümü atmak mutluluk verici. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporEmre Akbaba
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