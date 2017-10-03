Emre Akbaba konuştu: 'Lucescu...'

BU hafta Vagner Love'a yaptığı asistle çok konuşulan Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba, katıldığı bir radyo programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e konuştu.

İşte Emre Akbaba'nın açıklamalarından önemli satır başları:

'Milli takıma mesajım; başarılar diliyorum'

"Benim için sezon iyi geçiyor. Milli takım hedefim her zaman var. Sonuçta çok yetenekli oyuncular vardı. Onlar çağrıldı. Performansımı en üst seviye yükseltmek için çalışacağım. Milli takıma mesajım; başarılar diliyorum. Ekranlardan destekleyeceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ben de çağrılırım. İnşallah Ay-Yıldızlı formayı giyerim."

'Türkiye Kupası'nda final hedef olabilir'

"Tabii ki son iki haftada 2 galibiyet alınca öz güvenimiz yerine geldi. Hedefimiz üst sıralarda yer almak. Türkiye Kupası'nda final hedef olabilir. Avrupa Kupası'na gitmek için. Lucescu'ya kırgınlığım mümkün değil. Çağrılmak isterdim ama kimseye çağrılmadım diye kırgınlığım olamaz."

Vagner Love yorumu!

"Vagner Love ile aram çok iyi. İnanılmaz bir oyuncu. Saha içi ve saha dışında diyalogumuz çok iyi."