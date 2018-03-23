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Emre Akbaba ilk 11'de

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maçın ilk 11'leri açıklandı

Emre Akbaba ilk 11'de

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maçın ilk 11'leri açıklandı

23 Mart 2018 Cuma 19:39
Emre Akbaba ilk 11'de
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TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maçın ilk 11'leri açıklandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, son maçta süre verdiği Emre Akbaba'yı bu kez ilk 11'de görevlendirdi. 
Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. 

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN İRLANDA MAÇI 11'İ:
Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk Tosun.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Futbol Takımıİrlanda Cumhuriyeti
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