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Emre Akbaba iddiaları asılsız

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba ile ilgili yapılan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

Emre Akbaba iddiaları asılsız

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba ile ilgili yapılan transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi

15 Kasım 2017 Çarşamba 00:21
Emre Akbaba iddiaları asılsız
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Haber: Alper KUTAY

AYTEMİZ Alanyaspor'un A Milli Takıma kadar yükselen, önceki gece Arnavutluk'a karşı forma giyme şansı bulan ve bir de gol atan yıldızı Emre Akbaba ile ilgili transfer dedikoduları bitmek tükenmek bilmiyor. 25 yaşındaki yıldızı devre arasında Galatasaray'a transfer etmeyi kafasına koyan bazı spor gazeteleri ve menajerler, hemen hergün Emre Akbaba ilgili haber yapıyor ve yaptırtıyorlar. Ancak başarılı oyuncu için kendilerine gelen bir teklifin olmadığını yineleyen turuncu yeşilli takımın başkanı Hasan Çavuşoğlu, haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek "Aynı şeyleri konuşmaya gerek yok. İddiaların hepsi asılsız. Transfer döneminde bir teklif gelirse oturur, değerlendiririz" dedi. Emre’nin milli takıma alınmasının çok doğru bir karar olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Çavuşoğlu “Alanyaspor ve Alanya şehri için gurur veren bir gelişme bu. Emre bunu fazlasıyla hak etti” dedi.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 00:23
Anahtar Kelimeler:
Emre AkbabaAytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu
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