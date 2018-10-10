Emre Akbaba için o daireler satılıyor

GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti. Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti. Ulusal bir gazetenin haberine göre; NEF, Emre Akbaba transferi için sarı kırmızılılara Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan, Miami'deki değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan birkaç dairesini verdi. Sarı kırmızılı yönetimin ise şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar karşılığında elden çıkartarak Emre Akbaba'nın bonservis taksidini ödemek istediği iddia edildi.

