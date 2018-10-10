GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti. Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti. Ulusal bir gazetenin haberine göre; NEF, Emre Akbaba transferi için sarı kırmızılılara Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan, Miami'deki değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan birkaç dairesini verdi. Sarı kırmızılı yönetimin ise şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar karşılığında elden çıkartarak Emre Akbaba'nın bonservis taksidini ödemek istediği iddia edildi.
Emre Akbaba için o daireler satılıyor
Galatasaray'ın sponsoru NEF'in, Emre Akbaba transferine yardım için Miami'de bulunan daireleri kulübe bağışladığı, sarı kırmızılıların da Alanyaspor'a bonservisi ödemek için daireleri satmaya çalıştığı ortaya çıktı
GALATASARAY, transfer sezonunun son günlerinde temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'dan Emre Akbaba'yı 4 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil etmişti. Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, imza töreninde yaptığı açıklamada 4 milyon euro'luk bonservis bedelinin bir kısmının forma sponsoru NEF tarafından karşılaşanacağını dile getirmişti. Ulusal bir gazetenin haberine göre; NEF, Emre Akbaba transferi için sarı kırmızılılara Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan, Miami'deki değeri 1.5 milyon Euro'yu bulan birkaç dairesini verdi. Sarı kırmızılı yönetimin ise şu sıralarda bu daireleri 1 milyon Dolar karşılığında elden çıkartarak Emre Akbaba'nın bonservis taksidini ödemek istediği iddia edildi.