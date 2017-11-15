Emre Akbaba gönülleri fethetti

SÜPER Lig devlerinin radarında olan ve bu sezon ortaya koyduğu performasla adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'un milli oyuncusu Emre Akbaba, Arnavutluk maçında ilk kez milli formayı giymiş, oyuna girdiği 60. dakikada da ilk topla buluşmasında golünü atmıştı. Bu golle tarihe geçen 25 yaşındaki futbolcu, taraflı tarafsız herkesin övgüsünü aldı. Emre, maçtan sonra yaptığı açıklama ile de gönülleri fethetti. A Milli Takım'ın formasını terlettiği için çok gururlu olduğunu söyleyen Emre Akbaba "Allah şahidim olsun ki, maddi konuda ağzımı bile açmam. Burası A Milli Takım, burada para konuşulmaz. Söz veriyorum, yarın öleceğimi bilsem dahi koşa koşa A Milli Takım'a gelirim. Burası marifet değil, zorunluluk yeridir" dedi. Bu sözleriyle alkışı hak eden Akbaba'ya, taraftarlar 'Adam gibi adam' yakıştırması yaptı.

BAŞARISI TESADÜF DEĞİL

Aytemiz Alanyaspor'a transfer olduğu günden beri takımın en önemli oyuncularından olmayı başaran Emre Akbaba, geride kalan 5 sezonda her yıl performansını yükseltti ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. Turuncu yeşilli ekibe transferi sonrası 5 sezonda 128 maçta forma giyen ve 45 gol atan Emre Akbaba, bu sezon ise 5 gol 3 asist yaptı. Formu ile A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 6 gol atıp, 6 da asist yapmıştı. Başarılı isim, kariyerinde Kahramanmaraş Belediye ve Antalyaspor formaları da giydi. Şimdi ise adı İstanbul devleriyle anılan tecrübeli oyuncunun, sezon sonuna kadar Aytemiz Alanyaspor'da kalması bekleniyor.