Emre Akbaba'dan milli takım açıklaması

BU hafta Vagner Love'a yaptığı asistle çok konuşulan Aytemiz Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba, katıldığı bir radyo programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e konuştu. Milli takıma başarı dilediğini söyleyen turuncu yeşilli yıldız "Benim için sezon iyi geçiyor. Milli takım hedefim her zaman var. Performansımı en üst seviye yükseltmek için çalışacağım. Milli takıma mesajım; başarılar diliyorum. Ekranlardan destekleyeceğiz. İnşallah ilerleyen zamanlarda ben de çağrılırım" dedi. Türkiye Kupası'nda da final hedeflediklerini söyleyen 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Avrupa kupalarına katılabilmek için Türkiye Kupası'nın iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi. Vagner Love ile arasının çok iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Emre "İnanılmaz bir oyuncu. Saha içi ve saha dışında diyaloğumuz çok iyi" ifadelerini kullandı.

