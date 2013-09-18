Emniyet desteği

Alanya Emniyet Müdürü Erkan Dur, "Alanya Emniyeti olarak Alanyaspor'a hep destek verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz" dedi

ALANYASPOR Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Mevlüthan Çavuşoğlu, Bilal Gömeç, Mehmet Uslu ve Mehmet Tığlı dün Emniyet Müdürü Erkan Dur'u makamında ziyaret ederek kulübün son durumu hakkında bilgi verdiler. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Emniyet Müdürü Erkan Dur, "Alanyaspor bizim için bir sosyal sorumluluk projesidir. Gençlerin kötülüklerden uzak durması için bir araçtır. Bu nedenle her zaman kulübümüzün yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Arzumuz takımımızı 1. Lig'de görmek" dedi. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise ilgi, alaka ve desteği için Dur'a ve birim amirlerine teşekkür etti.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.